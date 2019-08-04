У Британії просять ЄС переглянути умови Brexit

В уряді Британії заявили, що Європейський союз повинен дати своєму головному переговірнику мандат на перегляд угоди про вихід країни з блоку, а інакше відбудеться жорсткий Brexit. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що урядовий секретар з питань Brexit Стівен Барклі закликав у неділю ЄС дозволити своєму головному переговірнику Мішеля Барньє переглянути умови попереднього проваленого, договору про вихід з ЄС, інакше однозначно відбудеться Brexit без угоди.

При цьому Барклі зазначив, що після виборів у Європейський парламент політичні реалії в Європі змінилися. А також підкреслив, що, за словами Барньє, то поки немає ніякої можливості обговорювати зміни до угоди про Brexit, оскільки вихід жорстко обмежений інструкціями ЄС.

Нагадаємо, раніше глава політики охорони здоров'я Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що британський парламент має намір у вересні заблокувати вихід Британії з Європейського союзу без будь-якої угоди.

Додамо, в кінці липня стало відомо, що для підготовки жителів Британії до жорсткого Brexit британський прем'єр Борис Джонсон запустив найбільшу урядову кампанію з часів Другої світової війни.