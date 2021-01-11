В Британии прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в ближайшие недели

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Главный врач Великобритании Крис Витти заявил, что ближайшие недели могут стать самыми тяжелыми для здравоохранения страны. Это связано с увеличением количества больных COVID-19 в больницах.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Криса Витти, на пике "первой волны" эпидемии коронавируса в больницах одновременно находились около 18 тысяч больных. Сейчас это число составляет около 30 тысяч, что является опасной нагрузкой на медицинскую систему.

"Следующие несколько недель будут худшими неделями пандемии с точки зрения загрузки медицинской системы", - сказал он.

Отмечается, что в течение последней недели Британия зафиксировала несколько новых рекордов заражения, что связывают с распространением нового, более заразного штамма. В некоторых районах Лондона количество заболевших достигает 1 на 20 человек населения. В субботу там впервые зарегистрировали более тысячи смертей за сутки.

Напомним, сегодня Британия открывает еще семь центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Таким образом правительство хочет ускорить распространение прививок в стране.

На сегодня в Британии используют вакцины Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, а также одобрили вакцину Moderna, но ее поставки начнутся только весной.

Министр по вопросам распространения вакцин против COVID в Британии Надхим Захави заявил, что главное сейчас придерживаться карантина в супермаркетах.