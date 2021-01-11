Британия открывает семь центров вакцинации от коронавируса

Фото: прививки (GettyImages)

В понедельник, 11 января, Британия открывает еще семь центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Таким образом правительство хочет ускорить распространение прививок в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, центры массовой вакцинации открываются в полевом госпитале Лондона Nightingale и на футбольном стадионе в Бристоле на западе страны. Кроме того, они будут открыты на ипподроме Епсом на юго-востоке и в теннисном клубе в Манчестере.

Также сообщается, что в Британии на этой неделе начнут делать прививки в сотнях дополнительных врачебных кабинетах, больницах и некоторых аптеках. Из-за этого общее количество пунктов увеличится до 1200.

Власти намерены до 15 февраля вакцинировать жителей домов для людей преклонного возраста, а также медицинских и социальных работников. Для этого необходимо вакцинировать около 2 млн человек в неделю. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, в настоящее время иммунизируют около 200 тысяч человек в день.

Напомним, ранее Хэнкок заявлял, что до осени вакцинироваться от COVID-19 предложат каждому взрослому жителю Британии. Сейчас в государстве вакцинировано около двух млн людей.

Британия на сегодня использует вакцины Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, а также одобрила вакцину Moderna, но ее поставки начнутся только весной.