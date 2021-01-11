У Британії прогнозують погіршення ситуації з коронавірусом у найближчі тижні

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Головний лікар Великої Британії Кріс Вітті заявив, що найближчі тижні можуть стати найважчими для охорони здоров’я країни. Це пов'язано зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 у лікарнях.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Кріса Вітті, на піку "першої хвилі" епідемії коронавірусу у лікарнях одночасно перебували близько 18 тисяч хворих. Наразі ця кількість становить близько 30 тисяч, що є небезпечним навантаженням на медичну систему.

"Наступні кілька тижнів будуть найгіршими тижнями пандемії з точки зору завантаження медичної системи", - сказав він.

Зазначається, що протягом останнього тижня Британія зафіксувала декілька нових рекордів зараження, що пов’язують із поширенням нового, більш заразного штаму. У деяких районах Лондона кількість хворих досягає 1 на 20 осіб населення. У суботу там вперше зареєструвала понад тисячу смертей за добу.

Нагадаємо, сьогодні Британія відкриває ще сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином уряд хоче прискорити поширення щеплень в країні.

На сьогодні в Британії використовують вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford/AstraZeneca, а також схвалили вакцину Moderna, але її поставки почнуться тільки навесні.

Міністр з питань розповсюдження вакцин проти COVID у Британії Надхім Захаві заявив, що найголовніше зараз дотримуватись карантину в супермаркетах.