Самое главное сейчас придерживаться карантина в супермаркетах, - министр Британии

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Великобритании обеспокоены распространением COVID-19 в супермаркетах. Люди нарушают правила, не нося масок во время покупок.

Об этом заявил министр по вопросам распространения вакцин против COVID Надхим Захави, передает Reuters.

По его словам, ответственность за соблюдение карантинных правил лежит на супермаркетах.

"Мы обеспокоены тем, что, например, в супермаркетах нам нужно убедиться, что люди на самом деле носят маски и придерживаются односторонней системы", - сказал он.

Он просит придерживаться карантинных правил.

"Самое главное, что нужно сделать сейчас, это соблюдать правила во время походов в супермаркет", - добавил Захави.

Напомним, в Великобритании вводят третий локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Отметим, предыдущий локдаун в Британии вводили в начале ноября. Он продолжался до декабря месяца.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране.