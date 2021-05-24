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В Британії закликають до санкцій проти "Північного потоку-2" через затримання Протасевича

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Велика Британія, Понеділок 24 травня 2021 19:17
В Британії закликають до санкцій проти "Північного потоку-2" через затримання Протасевича Фото: в Британії закликають до санкцій проти "Північного потоку-2" через дії Мінська (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Голова Комітету з питань закордонних справ Палати громад Великої Британії Том Тугендхат закликав уряд країни до санкцій проти проекту "Північний потік-2" та російського газогону "Ямал - Європа" у рамках відповіді на затримання в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він вважає, що дії білоруської влади є загрозливими не лише для тих, хто її не підтримує.

Про це повідомляє The Guardian.

Тугендхат зазначив, що дії режиму Лукашенка розцінюються як "викрадення людей", і вони є серйозним порушенням прав людини не лише журналіста Романа Протасевича, "але й кожного пасажира та члена екіпажу цього авіалайнера".

"Це пряма загроза не тільки для тих, хто не підтримує такі режими, як в Білорусі, а й для всіх нас, хто може пролетіти над такою державою", - сказав він.

Тугендхат назвав "абсолютно правильним" крок уряду щодо заборони авіакомпаніям літати над Білоруссю.

"Чи піде він (голова МЗС Британії Домінік Рааб - ред.) далі, і чи буде він закликати до призупинення газопроводу "Північний потік-2" та енергетичного трубопроводу Ямал (російський газогін "Ямал - Європа" - ред.), що йде через Білорусь, і завдяки якому беруться гроші на підтримку цього тиранського режиму?" - сказав Тугендхат.

Нагадаємо, Велика Британія в понеділок, 24 травня, ввела нові санкції проти Білорусі. Таке рішення було ухвалено після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

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