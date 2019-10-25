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В Британии приостановили выпуск монет, посвященных Brexit

Новости » В мире    25.10.2019 - 19:06
В Британии приостановили выпуск монет, посвященных Brexit
Иллюстративное фото (Getty Images)

В Великобритании планировали выпустить 3 млн монет по 50 пенсов к выходу страны из ЕС 31 октября

В Великобритании казначейство приостановило производство новых монет в 50 пенсов, которые приурочены к выходу страны из состава Европейского союза (Brexit) 31 октября. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что приостановка выпуска монет связана с возможной отсрочкой Brexit. Около тысячи монет, которые были выпущены, оказались на складе.

"Мы приостановили производство монеты Brexit и примем окончательное решение в свое время", - сообщили в королевском монетном дворе.

Ранее министр финансов Великобритании Саджид Джавид распорядился выпустить к концу месяца 3 млн монет с надписью: "Мир, процветание и дружба со всеми народами", а также датой выхода Великобритании из ЕС - 31 октября 2019 года.

Напомним, в пятницу, 25 октября, послы ЕС отложили решение по вопросу отсрочки Brexit. Они рассмотрят вопрос на следующей неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в понедельник вынесет на рассмотрение парламент вопрос о проведении досрочных выборов 12 декабря. Такое решение связано с возможной отсрочкой Brexit до 31 января 2020 года.

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