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У Британії призупинили випуск монет присвячених Brexit

Новини » В світі    25.10.2019 - 19:06
У Британії призупинили випуск монет присвячених Brexit
Ілюстративне фото (Getty Images)

У Великобританії планували випустити 3 млн монет за 50 пенсів до виходу країни з ЄС 31 жовтня

У Великобританії казначейство припинило виробництво нових монет в 50 пенсів, які приурочені до виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що припинення випуску монет пов'язана з можливою відстрочкою Brexit. Близько тисячі монет, які були випущені, опинилися на складі.

"Ми призупинили виробництво монети Brexit і приймемо остаточне рішення в свій час", - повідомили в королівському монетному дворі.

Раніше міністр фінансів Великобританії Саджида Джавід розпорядився випустити до кінця місяця 3 млн монет з написом: "Мир, процвітання і дружба з усіма народами", а також датою виходу Великобританії з ЄС - 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня, посли ЄС відклали рішення щодо відстрочки Brexit. Вони розглянуть питання на наступному тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в понеділок внесе на розгляд парламенту питання про проведенні дострокових виборів 12 грудня. Таке рішення пов'язане з можливою відстрочкою Brexit до 31 січня 2020 року.

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