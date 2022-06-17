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В Британии представители бизнеса обсудят восстановление Украины после войны

Фото: в Британии представители бизнеса обсудят восстановление Украины после войны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представители общественных организаций и крупного бизнеса Украины проведут встречу с чиновниками правительства Великобритании в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян намерена использовать предстоящее мероприятие для укрепления сотрудничества между украинскими компаниями и британскими фирмами, которые занимаются сферой энергетики и транспорта.

Новая экономическая помощь Киеву, объем которой будет объявлен по завершении конференции, станет частью общего пакета финансовой, военной и гуманитарной поддержки Киева со стороны Великобритании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разработала план восстановления Украины после завершения войны с Россией.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу отстроить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

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Великобритания