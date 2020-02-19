У Британії представили нову міграційну систему

Ілюстративне фото (GettyImages)

Британія після 31 грудня введе нову міграційну систему

Уряд Великобританії планує після завершення перехідного періоду після виходу з Євросоюзу (Brexit) змінити міграційну систему. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що згідно з новою системою громадяни Євросоюзу будуть розглядатися аналогічно громадянам інших країн, які прибули до Британії. За словами міністра внутрішніх справ Прити Патель, це дозволить залучити в країну кращих мігрантів.

"Уряд хоче систему, засновану на балах, яка враховує різні фактори, такі як навички і мову, при видачі віз, що дозволило б людям працювати у Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Згідно новій системі заявник буде отримувати бали. 70 набраних балів дозволить отримати візу. При цьому 50 балів можна набрати маючи пропозицію про роботу від затвердженого роботодавця з відповідним рівнем кваліфікації, а також говорити англійською мовою. Підвищити оцінку до прохідного рівня можна за рахунок заробітної плати - необхідно мати дохід не менше 25,6 тисячі фунтів стерлінгів, а також за рахунок кваліфікації (10 балів за докторський ступінь з філософії або 20 балів за докторську дисертацію), або сфери роботи, якої потребує Британія.

Нагадаємо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Великобританії продовжить діяти законодавство Євросоюзу, проте країна вже не буде представлена в інститутах ЄС. Протягом перехідного періоду сторони мають визначитися з подальшим режимом співробітництва, зокрема, в сферах економіки і торговельних відносин.