В Британии повысят оборону замка королевы. Недавно туда проник вооруженный мужчина

Начиная с 27 января самолетам и беспилотникам будет запрещено пролетать над резиденцией королевы Британии Елизаветы II на высоте до 762 метров. Запрет будет действовать на расстоянии до 2,25 километра от стен замка.

Соответствующие меры были применены в результате инцидента, когда злоумышленники с арбалетом проник на территорию замка после публикации видеоролика "убей королеву" накануне Рождества.

Управление гражданской авиации, со своей стороны, отмечает, что запрет отвечает общественным интересам.

В случае нарушения воздушного пространства - в резиденцию будут направлены истребители.