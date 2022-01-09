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В Британии повысят оборону замка королевы. Недавно туда проник вооруженный мужчина

Автор: Сергей Пышкин

В Британии, после инцидента с вооруженным мужчиной, который проник на территорию Виндзорского замка - планируют повысить оборону королевского дворца. Вскоре он станет бесполетной зоной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Начиная с 27 января самолетам и беспилотникам будет запрещено пролетать над резиденцией королевы Британии Елизаветы II на высоте до 762 метров. Запрет будет действовать на расстоянии до 2,25 километра от стен замка.

Соответствующие меры были применены в результате инцидента, когда злоумышленники с арбалетом проник на территорию замка после публикации видеоролика "убей королеву" накануне Рождества.

Управление гражданской авиации, со своей стороны, отмечает, что запрет отвечает общественным интересам.

В случае нарушения воздушного пространства - в резиденцию будут направлены истребители.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как 26 декабря вооруженный мужчина проник на территорию замка королевы. В тот момент там Елизавета II праздновала Рождество.

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ВеликобританияЕлизавета II