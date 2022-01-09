У Британії підвищать оборону замку королеви. Нещодавно туди проник озброєний чоловік

Починаючи з 27 січня літакам й безпілотникам буде заборонено пролітати над резиденцією королеви Британії Єлизавети II на висоті до 762 метрів. Заборона діятиме на відстані до 2,25 кілометра від стін замку.

Відповідні заходи були застосовані внаслідок інциденту, коли зловмисники з арбалетом проник на територію замку після публікації відеоролика "вбий королеву" напередодні Різдва.

Управління цивільної авіації, зі свого боку, відзначає, що заборона відповідає громадським інтересам.

У разі порушення повітряного простору - до резиденції будуть направлені винищувачі.