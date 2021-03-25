В Британии потерпел крушение самолет Королевских воздушных сил

В графстве Корнуолл на западе Англии потерпел крушение реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1. Оба члена экипажа самолета катапультировались и выжили.
Об этом сообщает Sky News.
В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что самолет принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.
"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета", - сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.
Двух человек госпитализировали, угрозы их жизни нет.
Местных жителей просят избегать места аварии.
Напомним, в начале недели на Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E, которые столкнулись в воздухе. Авария произошла во время тренировочной миссии в округе Пингтунг.
Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.
Добавим, что истребитель сербской армии "Миг-21" разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя.