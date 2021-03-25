В Британии потерпел крушение самолет Королевских воздушных сил

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что самолет принадлежит 736-й эскадрилье военно-морской авиации, расположенной на авиабазе Culdrose.

"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон. Они были направлены туда после сообщений о падении самолета", - сообщила пресс-служба местной полиции в Twitter.

Двух человек госпитализировали, угрозы их жизни нет.

Местных жителей просят избегать места аварии.