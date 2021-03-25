У Британії зазнав аварії літак Королівських повітряних сил

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що літак належить 736-ї ескадрильї військово-морської авіації, розташованої на авіабазі Culdrose.

"Екстрені служби в цей час знаходяться в районі Сент-Мартінс, недалеко від міста Хестон. Вони були спрямовані туди після повідомлень про падіння літака", - повідомила прес-служба місцевої поліції в Twitter.

Двох людей госпіталізовано, загрози їх життю немає.

Місцевих жителів просять уникати місця аварії.