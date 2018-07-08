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В Британии полицейский обратился в больницу из-за отравления "Новичком"

НовостиОбщество    08.07.2018 - 01:46
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)

Полицейский Уилтшира лечится недалеко от Эймсбери

В Британии 7 июля в больницу Солсбери обратился полицейский из-за недавнего  отравления двоих людей в Эймсбере нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом информирует BBC.

Отмечается, что полицейский самостоятельно обратился сначала в больницу в Суиндоне, а потом в больницу в Солсбери из-за возможного контакта с "Новичком".

Полицейский Уилтшира лечится недалеко от Эймсбери, где 44-летняя Даун Стерджесс и ее партнер Чарли Роули 45 лет, заболели в прошлую субботу из-за контакта с нервно-паралитическим веществом.

Сейчас они остаются в критическом состоянии после контакта с "Новичком".

Полиция Уилтшира подтвердила, что один из их офицеров "обратился за медицинской помощью" в больницу в рамках "меры предосторожности".

Напомним, стало известно, как заразились "Новичком" пострадавшие в Эймсбери.

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Теги публикации: Великобритания, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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