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Интервью

Стало известно, как заразились "Новичком" пострадавшие в Эймсбери

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 23:02
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)

В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери

Пострадавшие в результате отравления в Великобритании, в городе Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим  веществом  "Новичок" через зараженный предмет. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции сообщили  о том, что детективы, расследующие данный инцидент, стремятся, подходя к делу максимально добросовестно, как можно быстрее определить источник заражения.

"Во множестве мест производятся тщательные и систематические обыски. Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности", - отметили в полиции.

По информации Скотленд-Ярда, стражи порядка, работающие в тех местах, где проводятся следственные действия, одеты в защитное снаряжение.

Также сообщается, что взяты в оцепление все объекты, где появлялись Стёрджес и Роули перед тем, как ухудшилось их состояние здоровья. В их числе - Сады королевы Елизаветы в Солсбери, приют для бездомных John Baker House на улице Роллстон-стрит в том же Солсбери и дом на Магглтон-роуд в Эймсбери, где и были обнаружены пострадавшие, а также еще два объекта в этом маленьком городке - магазин аптечной сети Boots на пешеходной дорожке Стоунхендж-уок и баптистский центр Эймсбери на улице Баттерфилд-драйв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии два человека отравились неизвестным веществом около Солсбери.

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Темы: Дело Скрипаля    Теги публикации: Великобритания, отравление, заражение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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