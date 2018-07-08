У Британії поліцейський звернувся в лікарню через отруєння "Новачком"

Поліцейський Уїлтширу лікується недалеко від Еймсбері

У Британії 7 липня в лікарню Солсбері звернувся поліцейський через недавнє отруєння двох людей у Еймсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Про це інформує BBC.

Наголошується, що поліцейськй самостійно звернувся спочатку до лікарні у Суіндоні, а потім в лікарню в Солсбері через можливий контакт з "Новачком".

Поліцейський Уїлтширу лікується недалеко від Еймсбері, де 44-річна Даун Стерджес і її партнер Чарлі Роулі 45 років, захворіли минулої суботи через контакт з нервово-паралітичною речовиною.

Зараз вони залишаються в критичному стані після контакту з "Новачком".

Поліція Уїлтширу підтвердила, що один з їхніх офіцерів "звернувся за медичною допомогою" в лікарню в рамках "заходів безпеки".

Нагадаємо, стало відомо, як заразилися "Новачком" постраждалі у Еймсбері.