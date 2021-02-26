В Британии первую дозу COVID-вакцины получили более 19 млн человек
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили более 19 миллионов человек. При этом две прививки уже сделали более 736 тысяч человек.
Об этом сообщает Sky News.
Так, общее количество первых доз достигло 19177555 - увеличение на 485 720 Также 736037 человек уже получили вторую дозу вакцины - в сравнении с предыдущим днем это больше на 35 319.
Отмечается, что это самый высокий прирост вторых доз и самый высокий прирост первых доз этой неделе.
Напомним, в Британии зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса после начала кампании по вакцинации препаратом Pfizer.
Кроме того, 19 февраля мэр Лондона Садик Хан сделал первую прививку от коронавируса. Он привился во время второго этапа программы по вакцинации населения, в который входят люди в возрасте от 16 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями. У мэра Лондона тяжелая форма астмы.
Ранее сообщалось, что премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.