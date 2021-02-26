У Британії першу дозу COVID-вакцини отримали понад 19 млн осіб

У Великобританії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 19 мільйонів осіб. При цьому два щеплення вже зробили понад 736 тисяч осіб.

Так, загальна кількість перших доз досягло 19177555 - збільшення на 485 720 Також 736037 людина вже отримали другу дозу вакцини - в порівнянні з попереднім днем це більше на 35 319.

Наголошується, що це найвищий приріст друге доз і найвищий приріст перших доз цьому тижні.