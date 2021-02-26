У Британії першу дозу COVID-вакцини отримали понад 19 млн осіб
У Великобританії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 19 мільйонів осіб. При цьому два щеплення вже зробили понад 736 тисяч осіб.
Про це повідомляє Sky News.
Так, загальна кількість перших доз досягло 19177555 - збільшення на 485 720 Також 736037 людина вже отримали другу дозу вакцини - в порівнянні з попереднім днем це більше на 35 319.
Наголошується, що це найвищий приріст друге доз і найвищий приріст перших доз цьому тижні.
Нагадаємо, у Британії зафіксували уповільнення темпів розповсюдження коронавірусу після початку кампанії з вакцинації препаратом Pfizer.
Крім того, 19 лютого мер Лондона Садок Хан зробив перше щеплення від коронавірусу. Він прищепився під час другого етапу програми з вакцинації населення, в який входять люди у віці від 16 до 64 років з супутніми захворюваннями. У мера Лондона важка форма астми.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії Борис Джонсон представив план щодо виходу Сполученого Королівства з локдауну. Згідно з ним, обмеження у Британії почнуть послаблювати в чотири етапи, починаючи з 8 березня.