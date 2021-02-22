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Джонсон представил план выхода Британии из локдауна. Меры ослабят с 8 марта

Новина українською → Лондон, Понедельник 22 февраля 2021 18:43
Джонсон представил план выхода Британии из локдауна. Меры ослабят с 8 марта Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план выхода Соединенного Королевства из локдауна, который был введен из-за COVID-19. Ослабление ограничений начнется с 8 марта.

Об этом сообщает BBC.

Начиная с 8 марта в Британии откроются школы и университеты.

Жителям Британии будет разрешено встречаться на улице с одним человеком, который не проживает с ними под одной крышей, с целью общения и социализации.

С 29 марта ограничения смягчат вновь, разрешив людям встречаться на улице группами не более шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Также будут разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

С 12 апреля в Соединенном Королевстве откроются второстепенные розничные магазины, парикмахерские и маникюрные салоны. С этого дня в Англии не будет комендантского часа, и не будет требования, чтобы алкоголь сопровождался "полноценной пищей". Пабы и рестораны смогут обслуживать людей на открытом воздухе.

С 17 мая большинство ограничений на открытом воздухе будет отменено при условии ограничения групп до 30 человек. Также будет разрешено пабам и ресторанам принимать посетителей в помещении. При этом откроются кинотеатры, театры, спортивные стадионы и некоторые другие учреждения.

С 21 июня будут снять все законодательные ограничения на социальные контакты, включая свадьбы.

Напомним, правительство Британии намерено ввести первую дозу вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля. Это на месяц раньше, чем было запланировано.

Кроме того, ранее премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

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