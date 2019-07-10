В Британии ответили на "неуважительное" заявление Трампа о Мэй

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал "неуважительными и ошибочными" комментарии президента США Дональда Трампа относительно британского посла в Соединенных Штатах и премьер-министра Терезы Мэй. Об этом он написал в Twitter.

Трамп вчера сделал заявление после того, как в СМИ утекла дипломатическая переписка британского посла. В своих письмах Деррок называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными. В свою очередь, президент США сказал, что очень критично относился к тому, как Великобритания и премьер-министр Тереза Мэй проводили Brexit.

По словам Ханта, американские дипломаты делятся частными мнениями с госсекретарем Майком Помпео, как и британские дипломаты со своим начальником в Лондоне.

"Вы говорили, что британско-американский альянс является величайшим в истории, и я согласен. Но союзники должны относиться друг к другу с уважением, как и Тереза Мэй всегда делала это в отношении вас", - отметил Хант.

Напомним, правительство Великобритании начало расследование утечки в СМИ дипломатических записок от посла страны в Соединенных Штатах. В письмах сэр Ким Деррок назвал администрацию американского президента Дональда Трампа "уникально дисфункциональной" и предрекал ему "позорный конец карьеры".