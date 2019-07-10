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У Британії відповіли на "зневажливу" заяву Трампа про Мей


Джеремі Хант назвав заяву Трампа про Мей "зневажливою"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант назвав "зневажливими та хибними" коментарі президента США Дональда Трампа щодо британського посла в Сполучених Штатах і прем'єр-міністра Терези Мей. Про це він написав у Twitter.

Трамп вчора зробив заяву після того, як в ЗМІ витекло дипломатичне листування британського посла. У своїх листах Деррок називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними. У свою чергу, президент США сказав, що дуже критично ставився до того, як Великобританія і прем'єр-міністр Тереза Мей проводили Brexit.

За словами Ханта, американські дипломати діляться приватними думками з  держсекретарем Майком Помпео, як і британські дипломати зі своїм начальником у Лондоні.

"Ви казали, що британсько-американський альянс є найвеличнішим в історії, і я згоден. Але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як і Тереза Мей завжди робила це стосовно вас", - зазначив Хант.

Нагадаємо, уряд Великобританії почав розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах. У листах сер Кім Деррок назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і передрікав йому "ганебний кінець кар'єри".

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