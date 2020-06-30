В Британии оценили перспективы введения безвизового режима с Украиной

Ключевым вопросом для возможности безвизовых путешествий в Британию является вопрос безопасности. Это относится ко всем странам, в том числе и Украине.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью РБК-Украина.

По ее словам, предоставление безвизового режима не зависит от политических решений. Симмонс подчеркнула: это всегда был вопрос безопасности и это не изменится.

Дипломат назвала проблемы с безопасностью одной из главных причин, почему Великобритания в свое время не вступила в Шенгенскую зону.

"Потому что у нас были замечания по торговле людьми, организованной преступности, мошенничеству и тому подобному. И это такие вопросы, которые и дальше находятся в поле зрения нашего министерства внутренних дел, и на базе них мы будем обсуждать визовый режим со всеми странами", - отметила Симмонс.

Напомним, в начале года в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизе с Украиной.

Также РБК-Украина сообщало, что за 3 года существования безвизового режима с ЕС украинцы оформили почти 12 млн биометрических паспортов.