У Британії оцінили перспективи введення безвізового режиму з Україною

Ключовим питанням для можливості безвізових подорожей до Британії є питання безпеки. Це відноситься до всіх країн, у тому числі України.

Про це заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, надання безвізового режиму не залежить від політичних рішень. Сіммонс наголосила: це завжди було питання безпеки і це не зміниться.

Дипломат назвала проблеми з безпекою однією з головних причин, чому Великобританія не вступила в Шенгенську зону.

"Тому що у нас були зауваження щодо торгівлі людьми, організованої злочинності, шахрайства тощо. І це такі питання, які й надалі перебувають у полі зору нашого міністерства внутрішніх справ, і на базі них ми будемо обговорювати візовий режим з усіма країнами", - зазначила Сіммонс.

Нагадаємо, на початку року у Британії назвали терміни початку переговорів про безвіз з Україною.

Також РБК-Україна повідомляло, що за 3 роки існування безвізового режиму з ЄС українці оформили майже 12 млн біометричних паспортів.