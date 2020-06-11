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Годовщина безвиза: за 3 года почти 12 млн украинцев получили биометрику

Новости » Общество     11.06.2020 - 15:02
Годовщина безвиза: за 3 года почти 12 млн украинцев получили биометрику
Фото: биометрический заграничный паспорт (РБК-Украина)

Биометрический паспорт позволяет путешествовать в ЕС без визы

Более 11,5 миллионов граждан Украины получили заграничный биометрический паспорт за три года с момента внедрения безвизового режима. Безвизовый режим был одобрен Советом Евросоюза в мае 2017 года.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

В ГМСУ добавили, что в целом, со времени введения в Украине биометрических загранпаспортов в январе 2015 года было оформлено уже 15 миллионов этих документов.

В ведомстве отметили, что во время карантина наблюдался спад количества заявлений на оформление заграничных паспортов, но после ослабления ограничений количество желающих получить биометрику растет.

Отметим, что использовать биометрические загранпаспорта для путешествий в страны Евросоюза без виз украинцы получили возможность 11 июня 2017 года.

Напомним, Канада направит в Украину миссию для оценки возможности заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев.

Добавим, в Еврокомиссии не видят необходимости в пересмотре безвизового режима с Украиной из-за коронакризиса.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГМСбиометрические паспортаБезвиз
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