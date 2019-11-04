В Британии отложили публикацию доклада о российской угрозе безопасности

Британское правительство отсрочил публикацию доклада спецслужб об угрозе безопасности, которую Российская Федерация представляет для Великобритании перед избранием нового парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что 50-страничный документ, который был подготовлен по запросу двух комитетов парламента, передали Кабинету министров еще 17 октября.

Планировалось, что его опубликуют на прошлой неделе - после того, как с него уберут возможную конфиденциальную информацию. Однако этого не произошло.

Также представитель правительства заявил, что еще не завершены все формальности, необходимые для публикации доклада.

Напомним, теневой министр иностранных дел Британии, представительница оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри заподозрила советника премьер-министра Доминика Каммингса в связям с Россией. Как сообщается, Каммингс провел три года в России в период с 1994 по 1997 год, после окончания Оксфордского универститета.

Как сообщает РБК-Украина, ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа в стремлении вмешаться в предстоящие выборы в Британии. По словам Корбина, Трамп пытается сделать так, чтобы победу одержал Борис Джонсон.