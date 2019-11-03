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В Британии заподозрили советника Джонсона в связях с Россией

Новости » Политика     03.11.2019 - 15:55
В Британии заподозрили советника Джонсона в связях с Россией
Фото: Доминик Каммингс (скрин видео)

В британском правительстве данную ситуацию не комментируют

Теневой министр иностранных дел Британии, представительница оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри заподозрила советника премьер-министра Доминика Каммингса в связях с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Как сообщается, Каммингс провел три года в России в период с 1994 по 1997 год, после окончания Оксфордского универститета.

В своем письме к британскому правительству Торнберри сообщила, что к лейбористам обратился "информатор официального уровня" и выразил "серьезную обеспокоенность" относительно Каммингса. Однако представительница оппозиции добавила, что не претендует на достоверность заявлений информатора, поэтому спросила у правительства, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначения на должность.

"Я бы предположила, что учитывая уровень его должности и влияние, которое она дает ему на принятие решений, его должны были подвергнуть высочайшему уровню проверки и в результате он мог изучать совершенно секретные разведывательные материалы и посещать совещания военных и охранных операций Британии за рубежом", - отметила она.

Со своей стороны в британском правительстве заявили, что не могут комментировать действия частных лиц по обеспечению государственной безопасности.

Напомним, ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа в стремлении вмешаться в предстоящие выборы в Британии. По словам Корбина, Трамп пытается сделать так, чтобы победу одержал Борис Джонсон.

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