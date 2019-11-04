У Британії відтермінували публікацію доповіді щодо російської загрози безпеці

Британський уряд відтермінував публікацію доповіді спецслужб щодо загрози безпеки, яку Російська Федерація представляє для Великобританії перед обранням нового парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що 50-сторінковий документ, який був підготовлений за запитом двох комітетів парламенту, передали Кабінету міністрів ще 17 жовтня.

Планувалося, що його опублікують минулого тижня - після того, як з нього приберуть можливу конфіденційну інформацію. Проте цього не сталося.

Також представник уряду заявив, що ще не завершено всі формальності, необхідні для публікації доповіді.

Нагадаємо, тіньовий міністр закордонних справ Британії, представниця опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі запідозрила радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса у зв'язках з Росією. Як повідомляється, Каммінгс провів три роки в Росії у період з 1994 по 1997 рік, після закінчення Оксфордського універститету.

Як повыдомляє РБК-Україна, раніше лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін звинуватив президента США Дональда Трампа в намаганні втрутитися в майбутні вибори в Британії. За словами Корбіна, Трамп намагається зробити так, щоб перемогу здобув Борис Джонсон.