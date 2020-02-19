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В Британии останавливали работу аэропорта "Хитроу" из-за инцидента с самолетом

Новости » Общество     19.02.2020 - 13:37
В Британии останавливали работу аэропорта "Хитроу" из-за инцидента с самолетом
Иллюстративное фото (facebook.com / HeathrowAirport)

Один из самолетов вышел из строя, заблокировав взлетную полосу

Британский аэропорт "Хитроу" временно приостанавливал свою работу в среду, 19 февраля, из-за инцидента с самолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, работа аэропорта "Хитроу" была заблокирована из-за самолета, который вышел из строя и заблокировал взлетно-посадочную полосу. Полоса не работала в течение нескольких минут.

Некоторым самолетам в связи с инцидентом было отказано в посадке, поэтому они были вынуждены оставаться в воздухе некоторое время.

Отмечается, что сейчас аэропорт "Хитроу" работает в штатном режиме. Что именно произошло с самолетом, не сообщается.

Напомним, ранее в аэропорту "Хитроу" из-за системного сбоя регистрации пассажиров и багажа было отменено более 200 рейсов. Инцидента произошел утром 17 февраля. Сбой был устранен, однако его последствия сказались на работе аэропорта в течение дня. В авиакомпании British Airways отменили 90 рейсов.

Также РБК-Украина писало, что лондонский аэропорт "Хитроу" введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших в результате вспышки нового коронавируса в Китае.

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Новости Украины ВеликобританияаэропортХитроу
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