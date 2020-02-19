У Британії зупиняли роботу аеропорту "Хітроу" через інцидент з літаком

Ілюстративне фото (facebook.com / HeathrowAirport)

Один з літаків вийшов з ладу, заблокувавши злітну смугу

Британський аеропорт "Хітроу" тимчасово зупиняв свою роботу у середу, 19 лютого, через інцидент з літаком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, робота аеропорту "Хітроу" була заблокована через літак, який вийшов з ладу та заблокував злітно-посадкову смугу. Смуга не працювала впродовж декількох хвилин.

Деяким літакам у зв'язку з інцидентом було відмовлено у посадці, тому вони були змушені залишатися у повітрі деякий час.

Зазначається, що наразі аеропорт "Хітроу" працює у штатному режимі. Що саме сталося з літаком, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Хітроу" через системний збій реєстрації пасажирів та багажу було скасовано понад 200 рейсів. Інциденту стався вранці 17 лютого. Збій було усунуто, однак його наслідки позначилися на роботі аеропорту впродовж дня. В авіакомпанії British Airways скасували 90 рейсів.

Також РБК-Україна писало, що лондонський аеропорт "Хітроу" введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, що постраждали в результаті спалаху нового коронавірусу в Китаї.