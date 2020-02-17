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В аэропорту "Хитроу" из-за сбоя отменили сотни рейсов

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 15:59
В аэропорту "Хитроу" из-за сбоя отменили сотни рейсов
Фото: аэропорт "Хитроу" (wikipedia.org)

Последствия из-за системного сбоя в аэропорту продолжат сказываться на работе аэропорта

Более 200 рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт "Хитроу" или вылететь из него, были отменены из-за системного сбоя регистрации пассажиров и багажа. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на The Guardian.

Как сообщается администрацией аэропорта "Хитроу", утром 17 февраля был сбой, который удалось устранить, однако его последствия в течение дня продолжат сказываться на работе аэропорта.

В авиакомпании British Airways отменили 90 запланированных на понедельник рейсов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за расписанием вылетов и связываться с представителями авиакомпании для решения возникающих вопросов.

За последние дни еще несколько десятков рейсов в Хитроу были отменены в связи со штормом "Деннис", который на выходных обрушился на Англию и Уэльс.

Напомним, аэропорт в немецком Франкфурте-на-Майне отменил почти 150 рейсов из-за мощного урагана "Забине", который 9 февраля охватил Германию.

Также лондонский аэропорт "Хитроу" введет отдельные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, пострадавших в результате вспышки нового коронавируса в Китае.

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