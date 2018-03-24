Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Британії в офісах Cambridge Analytica відбулися обшуки

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 02:32
Фото: Велика Британія (publicdomainpictures.net)
Фото: Велика Британія (publicdomainpictures.net)

Британську компанію підозрюють у збиранні особистої інформація мільйонів користувачів Facebook на підтримку Трампа

У Британії поліція отримала ордер від Верховного суду і провела обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica, яку підозрюють у незаконному використанні даних користувачів Facebook під час виборів 2016 року в США. Про це повідомляє Reuters.

"Близько 20 чиновників, одягнених в чорні куртки ICO Enforcement (служба британського уповноваженого з інформації, - ред.), прибули в центральні офіси фірми в Лондоні", - йдеться в повідомленні агентства.

За даними видання, Британія направила офіційний запит засновникові Facebook Марку Цукербергу з проханням дати пояснення Конгресу, як дані користувачів соцмережі опинилися у Cambridge Analytica.

Голова ICO Елізабет Денхам запросила ордер після того, як інформатор повідомив, що для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році була зібрана особиста інформація мільйонів користувачів Facebook.

Нагадаємо, США почали розслідування стосовно Facebook і Cambridge Analytica через незаконне використання даних користувачів соцмережі під час виборів 2016 року.

Британську компанію підозрюють у тому, що вона за допомогою програми отримала інформацію про більш як  50 млн користувачів, і на її основі був розроблений алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

 

Ізраїль відкриє розслідування відносно Facebook Цукерберг втратив 6 млрд доларів після скандалу з втратою даних
Теги публікації: Великобритания, Facebook, Вибори в США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top