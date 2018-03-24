У Британії в офісах Cambridge Analytica відбулися обшуки

Британську компанію підозрюють у збиранні особистої інформація мільйонів користувачів Facebook на підтримку Трампа

У Британії поліція отримала ордер від Верховного суду і провела обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica, яку підозрюють у незаконному використанні даних користувачів Facebook під час виборів 2016 року в США. Про це повідомляє Reuters.

"Близько 20 чиновників, одягнених в чорні куртки ICO Enforcement (служба британського уповноваженого з інформації, - ред.), прибули в центральні офіси фірми в Лондоні", - йдеться в повідомленні агентства.

За даними видання, Британія направила офіційний запит засновникові Facebook Марку Цукербергу з проханням дати пояснення Конгресу, як дані користувачів соцмережі опинилися у Cambridge Analytica.

Голова ICO Елізабет Денхам запросила ордер після того, як інформатор повідомив, що для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році була зібрана особиста інформація мільйонів користувачів Facebook.

Нагадаємо, США почали розслідування стосовно Facebook і Cambridge Analytica через незаконне використання даних користувачів соцмережі під час виборів 2016 року.

Британську компанію підозрюють у тому, що вона за допомогою програми отримала інформацію про більш як 50 млн користувачів, і на її основі був розроблений алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.