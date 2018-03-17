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Интервью

В Facebook заблокировали компанию, работавшую на Трампа во время выборов

НовостиТелеком & IT    17.03.2018 - 21:23
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

Компания могла передавать штабу Трампа данные о мнениях избирателей

В Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories, которые помогли тогдашнему кандидату Дональду Трампу победить на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом сообщает ВВС.

Отмечено, что в центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровая жизнь").

Эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в соцсети, и реакций на публикации других пользователей. А еще у приложения был доступ к личным данным друзей 270 тыс. пользователей, которые установили This is your digital life.

В Facebook заявляют, что еще в 2015 году узнали о передаче Коганом данных пользователей компаниям Cambridge Analytica и Strategic Communication Laboratories.

Фирма Cambridge Analytica утверждает, что на требование Facebook немедленно удалила всю полученную информацию о пользователях приложения. Однако в заявлении Facebook утверждают, что компания не удалила всю информацию. Всего в распоряжение компаний могли попасть данные более чем 200 млн пользователей соцсети.

На сайте Cambridge Analytica говорится, что она предоставляла предвыборному штабу Трампа "информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы". Вероятно, компания, в совет директоров которой входит бывший советник президента США Стивен Беннон, передавала штабу Трампа данные о мнениях избирателей.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, предвыборный штаб Трампа заплатил компании свыше 6,2 млн долларов.

Кроме того, Cambridge Analytica, вероятно, могла сыграть определенную роль в ходе проведения референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Напомним, ранее сообщалось, что материнская компания Google - Alphabet Inc. - объявила об изменении своей политики в сфере рекламы.

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Теги: Facebook, соцсети, предвыборная кампания, Выборы в США
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