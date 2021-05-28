В Британии одобрили применение вакцины Johnson&Johnson

В пятницу, 28 мая, в Великобритании одобрили применение вакцины от коронавируса Janssen, произведенной компанией Johnson&Johnson. Это уже четвертая вакцина, которую разрешили применять на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании .

Отметим, что препарат Janssen - первая зарегистрированная Всемирной организацией здравоохранения вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух. Эффективность этой вакцины, по последним данным, составляет 80%.

Напомним, в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

В то же время вакцину Johnson & Johnson снова будут использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране выявили случаи тромбоза после вакцинации.

Добавим, что в США зафиксировали смерть и госпитализацию после вакцины Johnson & Johnson. Там в Орегоне умерла женщина от тромбоза, а в Техасе пациентку положили в больницу после вакцинации.