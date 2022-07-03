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В Британии объяснили, почему нельзя подписывать плохое мирное соглашение с Путиным

Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Плохо составленное мирное соглашения между Украиной и Россией позволит российскому диктатору Владимиру Путину перегруппировать свои силы и перейти в наступление.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Journal du Dimanche.

"Мы все знаем, что плохо составленное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вновь перейти в наступление. Поэтому мы не можем позволить себе еще одно минское соглашение", - заявила она, отвечая на вопрос может ли Европа еще раз столкнуться с компромиссным соглашением на подобии "Мюнхена".

Министр подчеркнула, что Украине нужна явная победа, которая восстановит ее безопасность.

Отметим, Мюнхенское соглашение 1938 года (Мюнхенский сговор) позволило Германии при согласии Франции, Великобритании и поддержке Италии забрать часть территории Чехословакии - Судетскую область. Ожидалось, что соглашение удовлетворит аппетиты Адольфа Гитлера, но от Второй мировой войны это не спасло.

Напомним, ранее Трасс заявляла, что мирные переговоры с Россией стоит вести только после ее поражения в войне против Украины.

Кроме того, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина в переговорах с РФ сама определит, что для нее является приемлемым.

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