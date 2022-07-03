У Британії пояснили, чому не можна підписувати погану мирну угоду з Путіним

Погано складена мирна угода між Україною і Росією дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перегрупувати свої сили і перейти в наступ.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Journal du Dimanche.

"Ми всі знаємо, що погано складена мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили і знову перейти в наступ. Тому ми не можемо дозволити собі ще одну Мінську угоду", - заявила вона, відповідаючи на питання чи може Європа ще раз зіткнутися з компромісною угодою на подобі "Мюнхена".

Міністр підкреслила, що Україні потрібна явна перемога, яка відновить її безпеку.

Зазначимо, Мюнхенська угода 1938 року (Мюнхенська змова) дозволила Німеччині за згодою Франції, Великої Британії та підтримки Італії забрати частину території Чехословаччини - Судетську область. Очікувалося, що угода задовольнить апетити Адольфа Гітлера, але від Другої світової війни це не врятувало.