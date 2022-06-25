ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина сама решит, что приемлемо в переговорах с РФ, - Столтенберг

Новина українською →
Брюссель, Суббота 25 июня 2022 17:54
Украина сама решит, что приемлемо в переговорах с РФ, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Украина в переговорах с Российской Федерацией сама определит, что для нее является приемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для El Pais.

"Я вижу необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцам решать, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет сомнений, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и страна, которая обороняется. А право на самооборону закреплено в Ууставе ООН", - отметил он.

По его словам, рискованно принимать мир как что-либо гарантированное, поэтому НАТО должно оставаться гибким и готовым ко всем видам угроз.

"Мы уже видели, что если мир воспринимается как нечто само собой разумеющееся, это может закончиться войной", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Киев сможет вернуться к переговорам с Россией только после укрепления позиции на линии фронта. Предположительно, это может случиться до конца августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение