В Британии обновили карту боевых действий в Украине: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Министерства обороны Британии, опубликованную в Twitter .

В то же время украинские войска наносят контрудары на восточном и южном направлениях. Кроме того, Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов в Запоржской области.

Напомним, ранее в Минобороны Украины рассказали, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

При этом в пятницу утром стало известно, что украинским военным придется отойти от Северодонецка на более выгодные позиции.