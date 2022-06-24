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У Британії оновили карту бойових дій в Україні: що змінилося

Фото: позиції військових на передовій (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На сході України тривають запеклі бої. Російські війська йдуть у наступ на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Міністерства оборони Британії, опубліковану в Twitter.

За даними Міноборони Британії, російські війська продовжують наступ на чотирьох напрямках. Також бої посилилися на Харківщині.

Водночас українські війська завдають контрударів на східному та південному напрямках. Окрім того, Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів у Запорзькій області.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України розповіли, що найближчим часом російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, тому що командуванню РФ потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

При цьому в п'ятницю вранці стало відомо, що українським військовим доведеться відійти від Сєвєродонецька на вигідніші позиції.

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ВеликобританіяАгресія РФВійна в Україні