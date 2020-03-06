В Британии обнаружили коронавирус у сотрудников авиакомпании

У двух сотрудников британской авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу" обнаружили заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, результаты экспресс-тестов двух сотрудников British Airways оказались положительными, поэтому их поместили в домашний карантин.

"Public Health England подтвердил, что двое членов нашего персонала дали положительный результат на COVID-19", - сообщили в компании.

Отмечается, что на проверку было направлено небольшое количество других сотрудников British Airways, которые занимаются перевозкой багажа. В аэропорту проводят очистку поверхностей и обеспечивают дезинфекцию работников для защиты персонала и пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. В больнице города Рединг умер пожилой мужчина, которого госпитализировали 4 марта с признаками коронавируса. Умерший заразился вирусом в Британии, его контакты с другими людьми уже отслеживаются.

Также РБК-Украина писало, что по прогнозам главного врача Англии Криса Уитти, коронавирусом могут одновременно заболеть до 20% граждан Британии. Он добавил, что значительное количество случаев заражения вирусом Британия, возможно, увидит через шесть недель.