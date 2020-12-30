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В Англии увеличили количество регионов с самым жестким карантином

Великобритания, Среда 30 декабря 2020 18:08
В Англии увеличили количество регионов с самым жестким карантином
Фото: министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (flickr.com/photos/number10gov)
Автор: Роман Тверденко

В Англии 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С четверга в зоне ограничений под названием "Оставайтесь дома" будут большая регионов графства Мидлэнд, Большой Манчестер, Ланкашир, Блэкпул, Блэкберн, Глоучестершир, Свиндон, Сомерсет, Борнмут, Крайстчерч и Пул. Также в некоторых регионах карантин усилят до третьего уровня. В частности, он будет введен в Ливерпуле, где до сих пор действовал второй уровень.

Ужесточение карантина в Англии связано со стремительным ростом количества новых случаев заражения коронавирусом. Во вторник сообщалось о более 53 тысячах новых случаев заражения в Британии и более 47 тысячах в Англии. Это самые большие показатели за все время пандемии.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.

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