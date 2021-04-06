В Британии обещают недискриминационную систему COVID-паспортов

Любая схема сертификатов вакцинации против COVID-19, которую будет внедрять Великобритания, должна быть работоспособной и не должна дискриминировать непривитых людей.

Об этом 6 апреля сказал в эфире телеканала BBC министр, ответственный за программу вакцинации, Надхим Захави, передает Reuters .

"Не будет ситуаций, когда правительство разрешит этому (дискриминации - ред.) произойти", - сказал Надхим Захави в ответ на вопрос о том, может ли быть схема COVID-сертификации дискриминационной.

"Каждый может пройти тест. Никакой дискриминации нет. Не каждый может получить вакцину ... именно поэтому мы должны рассмотреть все технологии, чтобы убедиться, что они работают вместе", - сказал он.