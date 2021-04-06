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У Британії обіцяють недискримінаційну систему COVID-паспортів

Автор: Андрій Василюк

Будь-яка схема сертифікатів вакцинації проти COVID-19, яку впроваджуватиме Велика Британія, повинна бути працездатною і не повинна дискримінувати нещеплених людей.

Про це 6 квітня сказав в ефірі телеканалу BBC міністр, відповідальний за програму вакцинації, Надхім Захаві, передає Reuters.

"Не буде ситуацій, коли уряд дозволить цьому (дискримінації - ред.) статися", - сказав Надхім Захаві у відповідь на запитання про те, чи може бути схема COVID-сертифікації дискримінаційною.

"Кожен може пройти тест. Жодної дискримінації немає. Не кожен може отримати вакцину ... саме тому ми повинні розглянути всі технології, щоб переконатися, що вони працюють разом", - сказав він.

Нагадаємо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.

Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Така думка продиктована невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.

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