В Британии нехватка сиделок. Иностранцам предлагают визу на год

В Британии нехватка кадров в секторе социальной помощи из-за пандемии коронавируса. Будут предлагать 12-месячную визу сиделкам из других стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что визы начнут раздавать уже в следующем году и будут действовать они в течение года.

Минимальная зарплата начинается от 27445 долларов в год.