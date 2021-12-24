В Британии нехватка сиделок. Иностранцам предлагают визу на год
В Британии нехватка кадров в секторе социальной помощи из-за пандемии коронавируса. Будут предлагать 12-месячную визу сиделкам из других стран.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что визы начнут раздавать уже в следующем году и будут действовать они в течение года.
Минимальная зарплата начинается от 27445 долларов в год.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 декабря, Британия установила антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Только за сутки было зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев.
В частности, начиная с 19 декабря, новый штамм "Омикрон" стал доминирующим в стране, в связи с чем правительство планирует усилить карантин.
Одновременно из-за нового варианта Королева Елизавета нарушит многолетнюю традицию празднование Рождества.