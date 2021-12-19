"Омикрон" начал доминировать в Англии. Британия может ужесточить карантин до Рождества

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что теперь около 60% новых случаев коронавируса в Англии связаны со штаммом "Омикрон". Это означает, что новый вариант вируса стал доминирующим в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

По словам Джавида, из-за распространения штамма "Омикрон" ситуация с коронавирусом очень быстро меняется. Не исключено, что Британия может вновь ужесточить карантинные ограничения в канун Рождества.

"Я не думаю, что у этой пандемии нет никаких гарантов. Сейчас мы просто должны держать все под контролем", - сказал он.

По состоянию на пятницу в Британии было зафиксировано 25000 случаев штамма "Омикрон", что на 10000 случаев больше, чем было прошлые сутки. А общее количество новых случаев коронавируса чуть ли не ежедневно устанавливает новые рекорды.