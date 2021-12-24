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У Британії нестача доглядальниць. Іноземцям пропонують візу на рік

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П'ятниця 24 грудня 2021 19:33
У Британії нестача доглядальниць. Іноземцям пропонують візу на рік Фото: Британія пропонуватиме іноземним доглядальницям візу на рік (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Британії нестача кадрів у секторі соціальної допомоги через пандемію коронавірусу. Пропонуватимуть 12-місячну візу доглядальницям з інших країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що візи розпочнуть роздавати вже в наступному році й діятимуть вони протягом року.

Мінімальна зарплата починається від 27445 доларів за рік.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 грудня, Британія встановила антирекорд по захворюваності на коронавірус. Лише за добу було зареєстровано понад 100 тисяч нових випадків.

Зокрема, починаючи з 19 грудня, новий штам "Омікрон" став домінуючим в країні , у зв'язку з чим уряд планує посилити карантин.

Водночас через новий варіант Королева Єлизавета порушить багаторічну традицію святкування Різдва.

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