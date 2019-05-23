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В Британии назначили нового лидера Палаты общин

Новости » Политика    23.05.2019 - 18:05
В Британии назначили нового лидера Палаты общин
Фото: Мэл Страйд (parliament.uk)

Новым лидером Палаты общин был назначен замминистра финансов Великобритании Мэл Страйд

Заместителя министра финансов Великобритании Мэл Страйд назначили на должность лидера Палаты общин после отставки Андреа Лидсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В среду, 22 мая, Лидсом подала в отставку после того, как заявила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что не может поддержать ключевое законодательство по Brexit.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 мая премьер-министр Тереза ​​Мэй провела заседание правительства, во время которого обсудили компромиссы призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии. Среди них - идея временных таможенных отношений с Европейским союзом к следующим выборам, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.

Проект закона поставят на голосование в Палате общин в начале июня. 

Отметим, что Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза.

Кроме того, Палата общин Великобритании одобрила регламент, который позволяет королевству проводить автономную от Евросоюза санкционную политику, что позволит властям сохранить санкции против Российской Федерации после Brexit. 

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