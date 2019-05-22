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Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit

Новости » Политика    22.05.2019 - 05:37
Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit
Фото: Тереза Мэй (BBC)

Таким образом Мэй хочет убедить парламент поддержать ее соглашение

Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Мэй, правительство готово пойти на компромиссы, чтобы убедить депутатов проголосовать за ее вариант соглашения о Brexit. Одним из компромиссов является голосование о проведении повторного референдума.

Однако, Мэй добавила, что положение о повторном референдуме будет включено в проект постановления британского парламента относительно соглашения с ЕС.

Отмечается, что таким образом, Мэй предлагает противниками Brexit, которые требуют повторного референдума, одновременно проголосовать и за референдум и за выход страны из ЕС на условиях соглашения Мэй.

"Я обращаюсь к тем депутатам, которые хотят провести повторный референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, соответственно, постановление об одобрении соглашения", - заявила британский премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.

Как писало РБК-Украина, Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если британский парламент снова отклонит ее вариант соглашения на голосовании в июне.

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