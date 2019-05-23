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У Британії призначили нового лідера Палати громад

Новини » Політика    23.05.2019 - 18:05
У Британії призначили нового лідера Палати громад
Фото: Мел Страйд (parliament.uk)

Новим лідером Палати громад був призначений заступником міністра фінансів Великобританії Мел Страйд

Заступника міністра фінансів Великобританії Мел Страйд призначили на посаду лідера Палати громад після відставки Андреа Лідсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У середу, 22 травня, Лідсом подала у відставку після того, як заявила прем'єр-міністру Великобританії Терезі Мей, що не може підтримати ключове законодавство з Brexit.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 травня прем'єр-міністр Тереза Мей провела засідання уряду, під час якого обговорили компроміси покликані залучити підтримку членів парламенту від Лейбористської партії. Серед них - ідея тимчасових митних відносин з Європейським союзом до наступних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища та прав працівників.

Проект закону поставлять на голосування в Палаті громад на початку червня.

Зазначимо, що Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Крім того, Палата громад Великобританії схвалила регламент, який дозволяє королівства проводити автономну від Євросоюзу санкционную політику, що дозволить владі зберегти санкції проти Російської Федерації після Brexit.

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