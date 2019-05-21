В Британии утвердили регламент об антироссийских санкциях

Фото: палата общин Великобритании (en.wikipedia.org)

В пользу документа проголосовали 294 депутата, против - 184

Палата общин Великобритании одобрила регламент, который позволяет королевству проводить автономную от Европейского союза санкционную политику, что позволит властям сохранить санкции против РФ после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт палаты.

В пользу документа проголосовали 294 депутата, против - 184.

Регламент об антироссийских санкциях (Russia Regulations 2019) относится к так называемому вторичному законодательству, которое необходимо для реализации первичного акта. В данном случае речь идет о реализации принятого в 2018 году Акта о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Регламент о российских санкциях был представлен парламенту 11 апреля и согласно правилам должен был быть одобрен в течение 28 дней, то есть до 19 мая. Документ был утвержден 15 мая.

Регламент наделяет министра иностранных дел Великобритании правом применять ограничения, в частности вносить граждан в санкционный список - замораживать их активы и запрещать им въезд в страну. Это означает, что после возможного выхода из Европейского союза Британия сможет самостоятельно вносить в санкционный список новых российских граждан и компании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании согласилось с планом премьер-министра, которое Тереза Мэй представила 21 мая, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии. Среди них - идея временных таможенных отношений с Европейским союзом к следующим выборам, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.

Кроме того, премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что Великобритания собирается расширить санкции в отношении Российской Федерации. Мэй отметила, что попытки России "скрыть правду" усиливают виновность. Заявление было сделано после публикации британской полицией фотографий и имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.